Мэр Ялты предложил Трампу отправить подлежащий сносу памятник Рузвельту в Крым

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23 июля 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту, фото соцсети

К сожалению Иван ИМГРУНТ ошибся и отправил сообщение не той почтой: он выбрал YouTube, а надо было Twitter.

Мэр Ялты – если донести его идею вольно – обратился к ТРАМПУ с просьбой не выбрасывать памятники, которые сносят в Америке, а передать их в Крым. Речь шла о памятнике Теодору РУЗВЕЛЬТУ, которому в США припомнили рабовладельческое прошлое и готовы «линчевать» с пьедестала, несмотря на внушительные заслуги перед государством.

ИМГРУНТ написал, что «мы готовы будем принять», не указав при этом готовы ли мы принять это бронзовое многотоние за наш счет. Скорее всего мэр рассматривает это как подарок, который он поставит в Ялте на улице Рузвельта. Куда поставит, скорее всего пока не знает, но уверен он, что, если срастется, то место найдется.

Обратился ИМГРУНТ к ТРАМПУ в YouTube, а не любимом ТРАМПОМ Twitter. А это для американского президента как почта черная и почта белая. Так что скорее всего с канализированием информации мэр Ялты ошибся. Ну, можно сказать, что ошибся с канализацией.

А чем так отметился РУЗВЕЛЬТ в Ялте? Ну, был на Ялтинской конференции в 1945 году. Так и СТАЛИН был. Где его улица? И чего ИМГРУНТ его памятники не собирает – они вон все под рукой.

Б.АЗАР для «Аргументов недели – Крым»