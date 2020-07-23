Кубанский депутат предложила новые штрафы для мотоциклистов

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23 июля 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб выступила в качестве инициатора новой законодательной инициативы, предполагающей дополнительные штрафы для мотоциклистов. По словам парламентария, это должно будет защитить от аварий и травм как самих пилотов двухколёсного транспорта, так и водителей авто.

Бессараб рассказала «Известиям», что предполагается штрафовать на три тысячи рублей за движение на мотоцикле в одной полосе с другим транспортом – то есть, за езду в так называемом «междурядье». Если же в движении байкера усмотрят признаки опасного вождения или лавирования между рядами, то штраф может быть увеличен до 15 тысяч рублей или заменён на наказание в виде лишения прав. Выявлять нарушения, по мнению законодателей, должны будут инспекторы ГИБДД и камеры видеонаблюдения.

Инициативу о штрафах депутат объяснила заботой о здоровье граждан и шириной полосы движения, которая по нормативу составляет в России 2,75 метра, но может быть и уже. «Если поставить на такую полосу внедорожник, он займет два метра. Сколько остается на мотоциклистов, которые и в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности?» - заявила она, добавив, что решение ситуации видит только в больших штрафах.

Инициативу уже раскритиковали общественники. Например, координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов заявил, что предлагаемые нормы лишат водителей мототехники главного её преимущества. По его мнению, это можно приравнять к запрету езды на мотоцикле. А безопасность участников дорожного движения, по его словам, зависит больше от адекватности водителей, чем от штрафов.