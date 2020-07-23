Южноуральцев просят проголосовать за развитие экотуризма в Челябинской области

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23 июля 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Завершается голосование во всероссийском конкурсе на создание туристко-рекреационных кластеров и развитие экотуризма.

От Челябинской области на конкурс поступило три заявки. Первая на создание туркластера «Горный Урал», в который войдут национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль», Аршинский заказник и региональный памятник природы – река Ай от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак. Вторая заявка на создание туркластера в окрестностях ООПТ «Сугомакская пещера» и озера Сугомак (Экопарк «Егоза-Сугомак»). Третья — на создание круглогодичного туристко-рекреационного эко-кластера «Тургояк». В проект входят памятники природы: озеро Кошкуль и река Куштумга.

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безурков еще раз пригласил южноуральцев проголосовать за родной край. Он подчеркнул, что создание кластеров — это прекрасная возможность соблюсти баланс между сохранением природы и свободным посещением этих территорий.

«Давайте вместе поможем прекраснейшим местам Южного Урала войти в ТОП-10 победителей и стать пилотными туркластерами с современными экотропами, системой сбора и вывоза мусора и развитой туристской инфраструктурой!», — сказал Виталий Безруков.

Для того, чтобы принять участие в голосовании, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса, в разделе География выбрать Челябинскую область, отметив понравившиеся проекты. Можно выбрать сразу три проекта. Голосование завершится 28 июля. Изменить свое решение невозможно,