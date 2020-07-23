В Анапе обсудят законопроект о статусе Технополиса «ЭРА»

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23 июля 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 24 июля в Анапе запланировано заседание Совета Военного инновационного технополиса «ЭРА», участники которого среди прочего обсудят законопроект, который должен сделать территорию проекта особой экономической зоной. Предполагается, что это позволит создать для его резидентов более комфортные условия в виде особого режима налогообложения. Пока этот закон не принят, деятельность технополиса регламентируется Временным порядком, принятым в 2019 году в октябре. Председательствовать на мероприятии будет зампред Правительства РФ Юрий Борисов.

Сейчас проект закона проходит внутриведомственные согласования. Предать его на рассмотрение в правительство страны планируется уже в ноябре этого года.

Также участники Совета рассмотрят заявки потенциальных участников проекта и обсудят промежуточные итоги работы.