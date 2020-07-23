Бриллиант Латвии: очарование плавающих островов

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23 июля 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Плавучие острова, озеро Унгурпилс, фото автора

Много тайн хранит в себе природа Латвии. И много сокровищ. Представьте себе, ты стоишь на берегу, а мимо…проплывает остров! Да не один! Что это? Чудо, конечно! Плавающие острова Латвии.

Есть такое местечко в Латвии, как озеро Унгурпилс. Местные жители называют его волшебным. И это действительно так: на этом озере есть плавучие острова.

Удивительное место с мельничным озером. Само озеро небольшое – два км в длину, а глубина около трех метров. Правда, купаться тут не стоит… Берега невысокие, но очень заросшие, да и дно, как говорят, илистое. А вот полюбоваться на плавающие острова – сколько угодно!

Есть «версия», что это озеро создал человек. Вернее, люди. Двести лет назад там был поселок. Жители решили построить водяную мельницу, и перегородили речушку дамбой. Вот так и появилось водохранилище, которое до сих пор называют «Мельничное озеро Унгурпилс». Старожилы ближайших поселков уверены, что оно похоже на озеро ЛохНесс.

Какие они плавающие острова?

Необычные, заросшие зеленью, травой, деревьями. Когда впервые увидишь, как мимо тебя «плывут» деревья, то… Вы поняли, конечно.

Сегодня таких островов осталось три, но, как уверяют местные жители, количество может меняться.

Всегда ли можно увидеть плавающие острова?

Нет. Если нет ветра, и вода «не поднялась» в озере, то острова стоят на «приколе», а если вода «поднялась» и дует ветер, то удивительные острова начинают свой путь.

Может ли человек «посетить» эти острова?

Сложно сказать… Почва на островах сырая… Лучше не рисковать. Впрочем, любителей экстрима это не останавливает.