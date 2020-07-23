Что думают политики Латвии о процедуре ограничения «Россия РТР»

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23 июля 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Передача Ольги Скабеевой «60 минут», фото соцсети

Национальный совет СМИ Латвии принял решение ограничить некоторые программы телеканала «Россия РТР» на территории страны. «Толчком» послужила передача Ольги Скабеевой «60 минут». Латвийский совет счел данную программу провокационной и направленной на разжигание ненависти. Что по данному поводу думают политики Латвии?

Латвийский политолог Филипп Раевский: «Я не усматриваю тут никакой дискриминации в отношении того, что латвийцы не увидят данную программу. Представьте себе, если бы в России был (вдруг) вышла «фашистская» программа? Такого себе и представить невозможно. Совершенно неприемлемо, чтобы с экранов лилась информация, направленная на разжигание ненависти. Речь идет о Украине. Там и так достаточно погибло людей. И россиян. Я прекрасно понимаю, зачем выходят такие программы… Чтобы оправдать то, что наделали! Это же нужно «вложить» в головы зрителей. Пропаганда, дезинформация. Речь идет только (пока) об этой программе в Латвии. Никто другие передачи не закрыл. Пожалуйста, смотрите и Первый канал, и НТВ, и фильмы, и развлекательные передачи. Агрессии не надо!»

Экс-мэр Риги, политик Олег Буров: «Понятно, что Национальный совет по электронным СМИ решил ограничить на территории Латвии некоторые программы «Россия РТР». Причина ясна: разжигание ненависти, пропаганда с агрессивным подтекстом. Это недопустимо в Латвии. Зачем смотреть такие программы? Я, например, с удовольствием смотрю российские передачи такие, как «На ночь глядя», «Познер», развлекательные программы. Они интересны мне. Прекрасные ведущие, отличное качество. Но я не буду смотреть программу Владимира Соловьева. Просто не хочу. Я не думаю, что в Латвии есть цель «закрыть» российское ТВ. Нет. Давайте будем откровенны! Что тогда смотреть? Я говорю о русскоязычном зрителе. Нет особого секрета, что латвийские программы (которые есть) не дотягивают по всем параметрам до российских передач. Прискорбно, но это правда. Я не могу сказать, что у нас интересное ТВ. И прежде чем закрывать, то следует подумать, а что взамен? Это серьезный вопрос. Речь идет и о профессионализме журналистов, и о подачи материала… Закрыть можно все! А что потом?»

Экс-мэр Даугавпилса, политик Жанна Кулакова: «Простите, но я не смотрю ТВ. И тут дело не в какой-то принципиальной позиции… Я получаю информацию ту, которая мне нужна из интернета. Я так для себя решила. И мне так удобно».