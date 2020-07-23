На Кубани и в Адыгее по одному человеку умерли от COVID за прошлые сутки

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23 июля 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В 83 регионах России за минувшие сутки, 22 июля, подтвердилось 5 848 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них на Краснодарский край приходится 85, республику Адыгея – 34, Ростовскую область – 120. Наименьшие темпы прироста при этом демонстрируют Ненецкий автономный округ, Севастополь, Калмыкия, а также Московская и Еврейская автономная области.

За прошедшие сутки медики зафиксировали 147 смертей от COVID-19. Одна из них – в Краснодарском крае, 5 – в Ростовской области и одна – в Адыгее.

При этом выписали из больниц 8 277 выздоровевших от ковида пациентов. 103 из них – на Кубани, 156 – в Ростовской области и 30 – в Адыгее. Об этом сообщает центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.