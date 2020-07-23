Россияне признались, на что потратили матпомощь

23 июля 2020, 09:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Стало известно, на что россияне потратили матпомощь, полученную от государства в период самоизоляции. Более половины использовали деньги, чтобы купить еду или оплатить счета за жилье и кредит.
30% признались, что потратили деньги на покупку товаров первой необходимости. 20% рассказали, что оплатили из матпомощи счета, а остатки средств ушли на вещи для детей. 6% опрошенных приобрели на полученные деньги бытовую технику, мебель и электронику, 9% решили средства отложить. При этом 15% не смогли ответить, на какие нужды потратили матпомощь. Всего в опросе приняли участие 4340 человек.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.