Россияне признались, на что потратили матпомощь

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июля 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Деньги. Фото: pixabay.com

Стало известно, на что россияне потратили матпомощь, полученную от государства в период самоизоляции. Более половины использовали деньги, чтобы купить еду или оплатить счета за жилье и кредит.

30% признались, что потратили деньги на покупку товаров первой необходимости. 20% рассказали, что оплатили из матпомощи счета, а остатки средств ушли на вещи для детей. 6% опрошенных приобрели на полученные деньги бытовую технику, мебель и электронику, 9% решили средства отложить. При этом 15% не смогли ответить, на какие нужды потратили матпомощь. Всего в опросе приняли участие 4340 человек.