Пресс-служба Пригожина сообщила о подготовке нового иска к Навальному

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22 июля 2020, 23:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

В компании «Конкорд» сообщили, что петербургский предприниматель Евгений Пригожин решил подать в суд на Алексея Навального. Оппозиционер в грубой форме отказался от перечисленного ему бизнесменом одного миллиона рублей.

Пригожин ответил Навальному, что все знают главу ФБК как хама, не отвечающего за свои слова и основывающего свою деятельность на недостоверной информации, что подтверждается проигрышем в суде «Московскому школьнику». Бизнесмен напомнил, что оппозиционер вечно пресмыкается перед западными спонсорами и выманивает у подписчиков деньги на псевдорасследования.

Кроме того, приводит пресс-служба «Конкорда» слова Пригожина, основанный Навальным «Фонд борьбы с коррупцией» по факту с коррупцией не борется.

Также петербургский бизнесмен парировал грубый отказ Навального и сказал, что не кормит людей тухлятиной. Бизнесмен предупредил, что обратится к юристам и привлечет главу ФБК к ответственности, чтобы заставить уважать общество, в котором он живет.

Евгений Пригожин отметил, что не уважает и не признает тех, кто расхищает Россию и при этом покупает дорогое жилье за границей. Свой ответ Навальному предприниматель завершил советом «собрать манатки и валить в Йель к зарубежным «хозяевам».

Алексей Навальный в понедельник объявил о закрытии «Фонда борьбы с коррупцией» из-за многомиллионного долга. Тогда Евгений Пригожин перевел ему один миллион рублей, о чем сообщили в пресс-службе «Конкорд».