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Вирусолог Михаил Щелканов: природный источник коронавируса давно найден

, 21:37 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Известия

Вирусолог Михаил Щелканов: природный источник коронавируса давно найден
Pixabay

Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ, вирусолог Михаил Щелканов рассказал журналистам, как именно зародилась пандемия и почему можно с уверенностью говорить о найденном природном источнике коронавируса.

Летучие мыши встречаются везде, даже в крупных городах. Проблема в том, что российские летучие мыши недостаточно изучены в вирусологическом отношении. Мало кто знает, что именно насекомоядные летучие мыши являются природным резервуаром бешенства, ряда других вирусов. Однако важно понимать что плотность популяции летучих мышей в Северной Евразии гораздо ниже, чем в Восточной и Юго-Восточной Азии, в тропических и экваториальных зонах.

Для сравнения, Уханьская лаборатория работает по первой группе биологической опасности, то есть местные ученые могут изучать самые опасные вирусы, у них для этого есть всё. Российская академия наук в свою очередь лишена возможности управлять научными организациями, а в системе Минобрнауки нет ни одной лаборатории по первой группе биологической опасности, отмечает эксперт.  

По мнению Щелканова, SARS-CoV-2 перешел от летучих мышей к панголинам, а потом уже к человеку. Прогнозы относительно коронавируса, по мнению вирусолога, не столь оптимистичны: «Пока человечество не победило ни одну природно-очаговую инфекцию, к которым относится и новый коронавирус. Так что мы и дальше будем страдать. Единственная возможность как-то минимизировать потери от природно-очаговых инфекций – наладить их масштабный плановый мониторинг».

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