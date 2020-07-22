Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2020, 20:39 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, фото соцсети

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич высказал свое мнение о ситуации, которая сложилась вокруг историка Юрия Дмитриева. Глава МИД Латвии заявил, что ему стыдно за современную Россию.

Г-н Ринкевич осудил современную Россию за обвинения историка Юрия Дмитриева, который был осужден за сексуальные действия насильственного характера по отношении к его несовершеннолетней приемной дочери.

«Выдающийся российский историк Юрий Дмитриев, который раскрыл преступления Сталина и историю ГУЛАГа осужден в России по сомнительным обвинениям. В современной России те, кто говорит правду о советском прошлом, преследуются, когда врущие и обеляющие историю награждаются. Стыдно», - заявил в социальных сетях глава МИД Латвии.

Напомним, историк и краевед Юрий Дмитриев был обвинен в сексуальных действиях насильственного характера по отношению к его несовершеннолетней приемной дочери. Прокуратура просила наказания в виде 15 лет заключения, но в результате главу карельского отделения «Мемориал» Дмитриева приговорили к 3, 5 годам колонии.