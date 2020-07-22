Ященко: стобалльников на ЕГЭ будет много

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22 июля 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Руководитель федеральной группы разработчиков заданий ЕГЭ по математике, научный руководитель Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки города Москвы Иван Ященко прогнозирует достаточно высокое число школьников, которые в этом году смогут набрать на Едином государственном экзамене 100 баллов. По словам эксперта, их число может снизиться «совсем незначительно». Об этом популяризатор науки рассказал в интервью «Российской газете».

Причиной возможного снижения количества стобалльников Ященко назвал ситуацию, сложившуюся на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Аттестаты всем выпускникам школ были выданы без ЕГЭ, заранее. И ребята, которые стали призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, просто на экзамен не пошли. А ведь именно они традиционно были претендентами на 100 баллов совершенно по разным предметам: математике, физике информатике, химии и т.д. На бюджетные места в вузе они поступают вне конкурса, поэтому ЕГЭ этим "потенциальным стобалльникам" в 2020 году просто оказался не нужен», – пояснил Иван Ященко.

По оценке эксперта, результаты ЕГЭ по профильной математике будут сопоставимы с уровнем прошлого года.

«Задания первой части абсолютно такие же. И ребята, и учителя знают их очень хорошо. Что касается второй части, то мы ожидаем, что участники ЕГЭ лучше решат экономическую задачу, ей и функциональной грамотности в целом уделяется сейчас много внимания», – отметил руководитель Центра педагогического мастерства.

Ященко также подчеркнул, что «абсолютно все задачи в ЕГЭ по математике решаются методами, которые есть в школьных учебниках и в этом году были включены в итоговое повторение в рамках бесплатных общедоступных проектов министерства просвещения "Моя школа online" и правительства Москвы, Центра педагогического мастерства».