В Челябинской области закупят 10 автоцистерн для воды

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22 июля 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

О проблемах с питьевой водой Алексей Текслер узнал на встречах с южноуральцами

Такое решение принял губернатор Алексей Текслер для решения проблем с питьевой водой в муниципалитетах.

Как сообщил в своем Instagram Алексей Текслер, местные жители многих муниципалитетов во время поездок губернатора сообщали о проблемах с питьевой водой. Ситуация усугубилась из-за засухи. Глава региона потребовал от всех глав подготовить актуальные схемы водоснабжения. По словам Алексея Текслера, многие из них не соответствуют сегодняшним реалиям.

«Это системные решения на будущее. При этом уже начали бурить новые скважины, ремонтировать водоводы. Потребуется время, чтобы все исправить», — написал он.

Десять современных автоцистерн различной емкости будут закуплены за счет областного бюджета. Они будут оперативно доставлять воду в проблемные территории.

Алексей Текслер также выразил удивление тем фактом, что с предложением закупить технику на него не вышел ни один ответственный за это направление чиновник.

«Пришлось напомнить коллегам, что планы это хорошо, но нужно учиться быстро решать проблемы. И быть активнее!», — подчеркнул глава региона.