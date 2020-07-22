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22 июля 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

После ливней, принесших прохладу, на Кубань вернется экстремальная жара. По прогнозам синоптиков, к концу рабочей недели воздух на территории края прогреется до 35-36°С.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки, 23 июля, в столице Кубани дожди маловероятны, днем воздух прогреется до 29-31 градуса, ночью будет 17-19 °С. На территории края 23 июля возможны кратковременные дожди и грозы, температура воздуха ночью будет от 15 до 20°С, днем столбики термометров поднимутся до отметок 31-33°С.

24 и 25 июля местами в южной половине края пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью будет 16-21°С, днем – до 36°С. Чуть прохладней будет на Черноморском побережье Кубани. Здесь воздух в дневные часы прогреется до 33-34°С.