Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Москва оказалась в десятке регионов с низким охватом диспансеризацией

, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Москва оказалась в десятке регионов с низким охватом диспансеризацией
Фото: pixabay.com

Один из самых низких охватов населения профилактическими медицинскими осмотрами был зафиксирован в Москве. Эксперты считают, что нежелание многих россиян проходить диспансеризацию связано с недостаточно высокой санитарной культурой граждан.

Самый низкий охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в 2019 году был зафиксирован в Севастополе, где диспансеризацию прошли 26% граждан. На втором месте расположилась Еврейская автономная область (28%), на третьем — Томская область (33%). Москва заняла шестое место (38%). Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Психолог Ирина Корчагина рассказала, что нежелание людей проходить диспансеризацию связано с боязнью узнать о наличии у себя какого-либо заболевания. Также это может быть связано с недостатком доверия к врачам.

АГ

Жаркое из блогов

Кого Путин прислал в Хабаровск вместо Фургала

Кого Путин прислал в Хабаровск вместо Фургала

20 июля Путин, несмотря на массовые акции в поддержку хабаровского губернатора, отрешил Фургала от должности главы региона "в связи с утратой доверия". Временно исполнять обязанности губернатора президент поставил другого представителя ЛДПР – депутата Госдумы Михаила Дегтярёва.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью