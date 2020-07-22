Москва оказалась в десятке регионов с низким охватом диспансеризацией

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22 июля 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: pixabay.com

Один из самых низких охватов населения профилактическими медицинскими осмотрами был зафиксирован в Москве. Эксперты считают, что нежелание многих россиян проходить диспансеризацию связано с недостаточно высокой санитарной культурой граждан.

Самый низкий охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в 2019 году был зафиксирован в Севастополе, где диспансеризацию прошли 26% граждан. На втором месте расположилась Еврейская автономная область (28%), на третьем — Томская область (33%). Москва заняла шестое место (38%). Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Психолог Ирина Корчагина рассказала, что нежелание людей проходить диспансеризацию связано с боязнью узнать о наличии у себя какого-либо заболевания. Также это может быть связано с недостатком доверия к врачам.