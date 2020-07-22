Собянин осмотрел возведенный в рамках реновации дом в Лосиноостровском

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом, построенный по программе реновации на ул. Изумрудная в Лосиноостровском районе, и пообщался с первыми новоселами.

«Дом по индивидуальному проекту, с улучшенной отделкой, отчасти smart-дом: новая система регулирования водопотребления, тепла, электроэнергии, Wi-Fi для снятия показаний счетчиков. Посмотрим, как это будет функционировать. Мы пытаемся насытить новые дома новыми решениями. По программе реновации как раз такая возможность есть», - сказал Сергей Собянин в ходе общения с семьей новоселов Владимиром Лонь и Дарьей Пономаревой.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, несколько дней назад супруги с ребенком переехали из старой двухкомнатной квартиры площадью 42,8 кв. м, расположенной на третьем этаже пятиэтажки, в новую двухкомнатную квартиру общей площадью 57,9 кв. м.

Мэр поздравил семью с новосельем, отметив, что их дом стал одним из первых, которые будут построены в районе в рамках программы реновации.

«Я думаю, жители других пятиэтажек Лосиноостровского тоже получат новые дома. Шесть домов находятся в проектировании, в строительстве. Ваш дом один из первых. Так что здесь в этом районе, с точки зрения реновации, все будет хорошо. Я надеюсь, что никаких задержек по программе не будет», - сказал Сергей Собянин.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы также сообщается, что в программу реновации в районе Лосиноостровский включены 68 пятиэтажных домов. В новые квартиры должны переехать свыше 12 тыс. жителей. Для организации переселения подобрано 11 стартовых площадок общей мощностью 99,4 тыс. кв. м жилья.