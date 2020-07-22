Как превратить ипотеку в эффективный механизм развития бизнеса

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Ипотека – не долговая кабала на долгие годы, а уникальный инструмент для тех, кто мечтает построить свой бизнес, но не имеет начального капитала. К такому выводу 15 лет назад пришла Диана Постриганева из Краснодара. Состоятельность этой идеи Диана с успехом доказала на практике. Сегодня она руководит группой компаний «Мечты», работающих в сфере дизайна, ремонта, архитектуры и недвижимости. А началось все с «однушки», которую Диана вместе с мужем взяли в ипотеку в 2006 году.

Диана, которая тогда была в декретном отпуске с первым ребенком, решила использовать ипотеку как главный бизнес-механизм. То есть, сделать заемные средства чем-то вроде начального капитала для развития дела. Оформили ипотеку на «однушку», своими руками сделали в ней ремонт, продали «однушку» – и получили первую прибыль 300 тысяч рублей.

Опять оформили ипотеку, обновили дизайн квартиры по эксклюзивному проекту самой Дианы. После продажи квартиры с прибылью для себя закрыли и эту ипотеку. Прибыль, разумеется, была вложена в развитие дела. Сегодня группа компаний «Мечты» выполняет ремонты любой сложности и предлагает заказчикам эксклюзивные дизайн-проекты мирового уровня. Но ее руководитель почивать на лаврах пока не собирается. Диана считает, что недвижимость должна работать на человека, а не наоборот.

Полный текст интервью с Дианой Постриганевой читайте на портале «Югополис».