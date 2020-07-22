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Великобритания заявляет, что нет никаких доказательств вмешательства России в голосование по Brexit

, 14:27 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Reuters

Великобритания заявляет, что нет никаких доказательств вмешательства России в голосование по Brexit
DW

Нет никаких доказательств российского вмешательства в референдум по Brexit в 2016 году, заявил в среду министр транспорта Великобритании Грант Шеппс.

Комитет британского парламента по разведке и безопасности заявил в докладе, опубликованном во вторник, что Россия вмешалась в референдум о независимости Шотландии в 2014 году, но он не увидел убедительных доказательств российского вмешательства в голосование по Brexit.

Хотя некоторые указывали на попытки России повлиять на кампанию, власти заявили, что британское правительство и разведывательные службы не искали доказательств российского вмешательства.

«Я не думаю, что это тот случай, когда спецслужбы отвели глаза в сторону», - сказал Грант Шеппс.

Победа противников членства в ЕС в результате референдума 2016 года вызвала шоковую волну по всему миру. Россия неоднократно отрицала свое вмешательство в дела Запада, называя Соединенные Штаты и Великобританию странами, охваченными антироссийской истерией. Британское правительство неоднократно заявляло, что нет никаких доказательств вмешательства России в голосование по Brexit.

В докладе комитета Россия рассматривается как враждебная держава, которая представляет значительную угрозу для Великобритании и Запада по целому ряду направлений, от шпионажа и кибербезопасности до вмешательства в выборы и отмывания грязных денег.

«Великобритания – особенно благоприятное место для российских олигархов и их денег», – указывают авторы доклада.

На вопрос о «грязных русских деньгах» Шеппс ответил: «Великобритания – это не то место, куда можно прийти и отмыть деньги».

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