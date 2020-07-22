Вятские садоводы готовы собрать рекордный урожай

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Качественные семена, как известно, - залог хорошего, богатого урожая. Но выбрать хороший посадочный материал не так-то просто. К тому же цены, которые проверенные поставщики устанавливают на свою продукцию, кусаются. Поэтому вот уже девять лет в Кировской области успешно реализуется социальный проект «Семена ССР». Его инициатором стал Союз садоводов России под руководством депутата Госдумы Олега Валенчука.

Ежегодно вятские садоводы на старте сезона бесплатно получают комплекты семян пяти овощных культур. Для садоводов и огородников это хорошее подспорье, ведь из семян, входящих в комплект, даже в неурожайные годы можно вырастить 200 килограмм овощей - огурцов, моркови, свеклы, кабачка и тыквы. А если умножить это на 50 тысяч комплектов, то уже осенью наши садоводы соберут около 10 тысяч тонн экологически чистой продукции.

Председатель СНТ «Сплавщик» Сергей Ефремов - начинающий садовод. Участок приобрел только в прошлом году, так что этот сезон стал для него первым.

- Соблазн посадить что-то диковинное, экзотическое, новое у садовода есть всегда, - говорит Сергей Ефремов. – Но решил такие эксперименты отложить, и начать с выращивания самых простых овощей, которые растут у всех. Получив весной семена от Союза садоводов, сразу посеял их на грядки. Морковь взошла как по линейке, свекла колосится, на кабачках уже подрастают плоды. Честно говоря, сомневался, что с первого раза у меня все получится. Но на помощь пришли книги «Секреты овощной грядки», которые написали лекторы Школы садоводов Олега Валенчука. Благодаря всему этому первый блин у меня не комом.

Кстати, качеству семян от Союза садоводов доверяют и опытные огородники. Они отмечают, что в комплект входят высокоурожайные сорта от известных селекционеров, которые пользуются популярностью у кировских садоводов. А урожай, выращенный из этих семян, радует который год.

- В это сложное время сама жизнь подсказывает нам, как нужно действовать и почему сейчас, как никогда ранее, необходимо обратить свой взор на землю, - отмечает Олег Валенчук. - У нас, безусловно, есть огромное конкурентное преимущество, которое, я считаю, делает нас менее уязвимыми к ударам пандемии. У большинства жителей региона есть собственные участки, на которых выращиваются овощи, фрукты и ягоды. Убежден, что вместе мы преодолеем все трудности, а земля-матушка всегда нас прокормит.