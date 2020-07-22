«Росводоканал Краснодар» и ASKeDO запустили в столице Кубани новый сервис

Аргументы Недели → Общество

22 июля 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Краснодарский водоканал подписал с ASKeDO соглашение об интеграции универсальной цифровой платформы. Маркетплейс – новый цифровой проект ГК «Росводоканал», предлагающий более 120 категорий различных бытовых услуг, в том числе в сфере водоснабжения и водоотведения.

Пользователь может разместить заявку и выбрать услуги, сравнивая предложения исполнителей и отзывы потребителей о качестве уже исполненных работ.

Кроме того, ASKeDO может стать незаменимым помощником для представителей малого бизнеса и самозанятых специалистов. Для этого им нужно зарегистрироваться в приложении, загрузить фотографию профиля и подтвердить номер телефона.

«Наше предприятие последние годы активно развивает цифровые каналы коммуникаций для удобства абонентов. В краснодарском водоканале значительно расширен спектр дополнительных платных услуг, которые мы и наши партнёры оказываем потребителям. Надеемся, что горожане оценят новый онлайн-сервис, который поможет им сэкономить время и выбрать лучшее предложение и по качеству, и по цене», - отметил коммерческий директор «Росводоканал Краснодар» Павел Широков.

С помощью ASKeDO краснодарцы могут заказать установку и поверку приборов учёта, работы на сетях водоснабжения и водоотведения, строительство и техническое обслуживание сетей, изготовление проектной документации на сети и приборы учета, топографическую и исполнительную съемку, услуги лаборатории, промывку сетей, откачку септиков и вывоз стоков, а также арендовать транспорт и спецтехнику.

Чтобы начать пользоваться онлайн-сервисом, необходимо установить мобильное приложение ASKeDO, скачав его в Google Play или App Store.