На Кубани собрали больше 9,4 миллиона тонн зерновых

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22 июля 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кубанские аграрии первыми в России завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. Сложные погодные условия не смогли помешать земледельцам достигнуть высоких показателей. В нынешнем году кубанский каравай будет весить больше 9,4 миллиона тонн.

– Это, в первую очередь, заслуга наших аграриев и ученых, – написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем аккаунте в Telegram.

Как отметил губернатор, на пути к высоким результатам для земледельцев не стали преградой ни заморозки, ни засуха, ни посевная кампания, проведенная в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Кубанские аграрии в этих непростых условиях мобилизовали свои силы, в ручном режиме обследовали каждое поле и оценивали состояние посевов, чтобы подобрать эффективную схему спасения урожая.

Средняя урожайность зерновых в нынешнем году составила 40,3 ц/га, пшеницы – 49,4 ц/га. Очень важно, что при хороших количественных показателях не было потерь в качестве. Уже обследовано 5 миллионов тонн урожая, из которого 86 процентов зерна – высокого класса.

– Низкий поклон труженикам поля. В очередной раз край выполнит задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.