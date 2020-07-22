Депутаты «Единой России» отменили природоохранный статус территорий вокруг озера Байкал

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: соцсети

В Госдуме 15 июля в третьем чтении принят законопроект, который позволяет до 31 декабря 2024 года не проводить государственную экологическую экспертизу для всех объектов, связанных с модернизацией транспортной инфраструктуры Байкальской природной территории.

Согласно законопроекту, теперь разрешается переводить земли лесного фонда в земли иных категорий и вырубать столько леса, сколько покажется необходимым.

«Строительство, реконструкция объектов инфраструктуры (объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры), необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, на землях лесного фонда допускаются с проведением сплошных рубок и переводом указанных земель в земли иных категорий», - указано в документе.

Внесением этого законопроекта в Госдуме занимаются депутаты от партии «Единая Россия»: Н.Н. Гончар, И.В. Сапко, Р.В. Кармазина, П.М. Федяев, В.И. Афонский, И.М. Гусева, Н.В. Малов.

По мнению эксперта «Гринписа России» Михаила Крейндлина, главными лоббистами являются Минтранс и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, отвечающий за строительство и развитие инфраструктуры. Согласно законопроекту, на территории разрешены виды деятельности, позволяющие увеличить пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. С этим и связана предполагаемая вырубка леса. Как считает председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев, БАМ и Транссиб принесут большую выгоду для России и КНР, так как по магистралям можно будет перевозить товары из Китая в Европу.

В вынесенном на обсуждение Министерством природы обновленном перечне видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, действовавший ранее запрет на хозяйственную деятельность по берегам Байкала теперь не будет распространяться как на инвестиционные проекты, реализуемые на основании актов федерального правительства, так и на указы и распоряжения президента России.

«Этот проект вообще чудовищный. Например, гипотетическая ситуация: какой-нибудь китайский инвестор приходит к губернатору Бурятии и говорит, что он хочет построить какой-нибудь целлюлозно-бумажный комбинат на Байкале и вырубить для этого весь оставшийся лес. Губернатор пишет письмо президенту, президент назначает рассмотрение этого вопроса. Это значит, что - все, он будет построен», - отмечает Михаил Крейндлин.

Напомним, что в 1996 году озеро Байкал было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Руководству России был предъявлен ряд рекомендаций, одной из которых являлось принятие Федерального закона об охране озера Байкал.

«ЮНЕСКО очень пристально наблюдает за тем, что происходит на Байкале. Фактически раз в два года они требуют от России отчетов и пишут потом о своей обеспокоенности. Мы и наши коллеги сообщили им обо всех этих новациях. И с очень большой вероятностью Байкал будет включен в список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Это совершенно позорный факт, потому что он означает, что государство, которое само предложило внести тот или иной объект в список всемирного наследия, вообще не обеспечивает его сохранность.

Никакая цивилизованная страна не будет такому рада. И основные объекты, которые под угрозой, находятся в таких странах, как Демократическая Республика Конго или Гондурас. Очень не хотелось бы, чтобы наша страна вошла в этот список, но она все делает, чтобы войти», - заключает эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин.