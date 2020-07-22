Муниципалы призвали к развитию института инициативных проектов и муниципально-частного партнерства

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22 июля 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Государственной Думы Алексей Кобилев, фото соцсети

Российские муниципалитеты не используют в полной мере возможности института муниципально-частного партнерства. Этот инструмент может быть гораздо более эффективным и полезным в сочетании с инициативными проектами граждан (новой формой сотрудничества населения и органов власти, недавно внесённой в законодательство).

Об этом говорили во вторник, 21 июля, в Государственной Думе члены Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО), депутаты Государственной Думы, представители Минэкономразвития, Торгово-промышленной палаты и предпринимательского сообщества, а также присоединившиеся к ним в режиме видеоконференции главы муниципалитетов из тридцати регионов страны.

«Ровно пять лет назад, в середине июля 2015 года, был подписан федеральный закон о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации. Полагаю, сейчас уже пришла пора оценивать эффективность этих норм закона. В ОКМО создается специальный комитет по муниципально-частному партнерству. Он сможет изучить, какие работы проводились в рамках соглашений, какова была их эффективность, а в итоге разработает организационные и законодательные предложения», - рассказал первый замруководителя фракции «Единая Россия», председатель совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Виктор Кидяев.

Возглавил новый комитет депутат Государственной Думы Алексей Кобилев. Он, в свою очередь, отметил, что в настоящее время на всех административных уровнях заключено 25 соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве. Из них одно федеральное, шесть региональных и 18 муниципальных. Общий объем инвестиций составил 59,6 миллиарда рублей, из которых 45,5 миллиарда являются внебюджетными инвестициями.

«Социально-экономическое положение муниципальных образований не может эффективно складываться без привлечения местного сообщества. На прошлой неделе мы с коллегами приняли закон об инициативном бюджетировании, который призван частично решить этот вопрос. Хочу обратить внимание, что одним из важнейших механизмов, который может дать новый виток развития муниципальной экономики, является МЧП. Он может лечь в основу новой социально-экономической парадигмы местного самоуправления, направленной на создание условий для устойчивого экономического роста и повышения благосостояния наших граждан», - отметил Кобилев.

В ходе встречи участники обсудили накопленные к этому моменту практики муниципальных образований по реализации муниципально-частного партнерства, наиболее характерные возникающие трудности, пути их решения. В частности, отсутствие детального закрепления форм МЧП, системы оценки финансового и социального эффекта, законодательно закрепленных гарантий для инвесторов.