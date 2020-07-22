Специальный сервис помогает возвращать пассажирам забытые в поездах вещи

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22 июля 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

С начала 2020 года более 1000 забытых вещей было найдено в поездах формирования Приволжского филиала АО «ФПК» и возвращено владельцам с помощью онлайн-сервиса ОАО «РЖД».

Чаще всего пассажиры забывали документы, одежду, телефоны, часы, ноутбуки, планшетные компьютеры, наушники, зарядные устройства к гаджетам и кошельки.

Если пассажир забыл что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы» на официальном сайте ОАО «РЖД». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание утраченной собственности и указать предполагаемое место в вагоне, где она была оставлена.

После обработки заявки будет предложено идентифицировать вещи по фотографиям. Забытые вещи возвращаются их владельцу лично.

Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.

Сервис поиска забытых вещей в поездах дальнего следования начал работать с 1 марта 2019 года и за это время владельцам было возвращено 2090 забытых вещей в поездах формирования Приволжского филиала АО «ФПК».