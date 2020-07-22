Житель Санкт-Петербурга доплывет до Сочи на катамаране
22 июля 2020, 13:01[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Петербуржец Петр Михайлов на самодельном катамаране отправится в путешествие в Сочи. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Добираться до Черноморского побережья Кубани Петр Михайлов планирует в течение полутора месяцев. В плавание он выйдет на следующей неделе, вместе с друзьями-единомышленниками, помогавшими ему строить судно. К слову, при постройке катамарана были использованы самые доступные материалы, например, фодостойкая фанера и эпоксидный стеклопластик.
Катамаран оснащен всем необходимым оборудованием. Кроме того, на его борту есть электричество, водоснабжение, кухня, спальные места. На нем с комфортом могут разместиться шесть человек.
Команде единомышленников на борту катамарана предстоит преодолеть более четырех тысяч километров через Неву, Ладогу, Волго-Балтийский канал, Дон.
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