Житель Санкт-Петербурга доплывет до Сочи на катамаране

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22 июля 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Петербуржец отправится в плавание в Сочи/ topspb.tv

Петербуржец Петр Михайлов на самодельном катамаране отправится в путешествие в Сочи. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Добираться до Черноморского побережья Кубани Петр Михайлов планирует в течение полутора месяцев. В плавание он выйдет на следующей неделе, вместе с друзьями-единомышленниками, помогавшими ему строить судно. К слову, при постройке катамарана были использованы самые доступные материалы, например, фодостойкая фанера и эпоксидный стеклопластик.

Катамаран оснащен всем необходимым оборудованием. Кроме того, на его борту есть электричество, водоснабжение, кухня, спальные места. На нем с комфортом могут разместиться шесть человек.

Команде единомышленников на борту катамарана предстоит преодолеть более четырех тысяч километров через Неву, Ладогу, Волго-Балтийский канал, Дон.