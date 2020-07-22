Депутат МГД Козлов отметил растущую популярность портала «Наш город» среди москвичей

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22 июля 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 1,5 млн человек зарегистрированы на информационном портале Москвы «Наш город». Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

«Портал gorod.mos.ru был создан осенью 2011 года по инициативе правительства Москвы и почти за девять лет своей работы стал важнейшим звеном системы цифрового взаимодействия между городским управлением и москвичами. Число его пользователей сейчас составляет 1 млн 585 тыс. 744 человек, а количество решенных при помощи портала проблем перевалило за 4 млн», - сказал Александр Козлов.

Как подчеркнул Александр Козлов, москвичи могут сообщать о проблемах, а также отправлять свои предложения, которые касаются отдельного двора или целой улицы.

«Можно поставить точку на карте Москвы, где обнаружено нарушение, воспользоваться поисковой строкой или переключиться на схему метрополитена. Пользователи могут дополнить форму обращения своей информацией - анкетой, фото или текстом. Кроме того, можно выделить проблему на фото с помощью встроенного графического инструмента, а также сообщить об отсутствии объекта на портале или о некорректной информации о нем», - отметил депутат.

Александр Козлов напомнил, что на портале «Наш город» также реализована возможность информировать о проблемах ненадлежащего ухода за зелеными насаждениями. Так, например, с его помощью москвичи могут контролировать порядок на территориях учреждений здравоохранения, культуры, образования, спорта, труда и социальной защиты населения.

«Разработчики упростили процесс отправки обращений; теперь пользователи могут сами предлагать, какие темы нужно добавить в основной набор задач «Нашего города» для рассмотрения ответственными городскими службами. Например, совсем недавно была добавлена новая тема «Некачественное содержание подвальных и чердачных помещений» в многоквартирных домах, в ней можно указывать на конкретные обнаруженные проблемы: повреждение конструктивных элементов, неисправность освещения, подтопление, мусор, наличие неприятного запаха. Повышается скорость реакции ответственных организаций, а следовательно - скорость устранения проблем», - рассказал Александр Козлов.

Напомним, что в 2019 году Москва заняла высшую строчку в рейтинге городов мира с наиболее развитыми электронными услугами, в том числе государственными. В числе целей Москвы на ближайшие годы - стать одним из первых городов мира, соответствующим перспективным критериям «умного города», для чего сейчас имеются вполне надежные основания.