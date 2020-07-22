Для комфортных поездок на Южном Урале открывают новые дороги

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22 июля 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Олега Каргаполова

Сегодня дороги - одна из самых важных и стратегически необходимых для региона инфраструктур, без которой реализация намеченных планов по развитию Южного Урала будет просто невозможна. Это прекрасно понимает руководитель области Алексей Текслер. Для него дорожное хозяйство является приоритетным направлением работы, он жестко спрашивает с подрядчиков за допущенные нарушения и сорванные сроки.

Напомним, что на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин поручил, чтобы в ближайшие три месяца были скорректированы нацпроекты с учетом текущих реалий и целей развития страны до 2030 года. Один из наиболее важных вопросов является «укрепление опорной инфраструктуры, в том числе сети автомобильных дорог».

В Челябинской области за состоянием дорог пристально наблюдает глава региона Алексей Текслер. По его распоряжению в этом году увеличили размер дорожного фонда. Работам не помешала даже сложная социально-экономическая обстановка, которая сложилась из-за коронавируса.

- Для меня лично дороги - это важный приоритет в работе. И, несмотря на сложности и проблемы, которые у нас есть с бюджетом, дорожное строительство останется в приоритете. Это наша четкая и жесткая позиция, - озвучил позицию властей Алексей Текслер.

Глава региона жестко контролирует исполнение поручений. Так, на днях он проконтролировал два проблемных дорожных объекта.

Мост у Коксохима

Еще в конце 2018 года было прекращено движение по мосту у Коксохима в Металлургическом районе. Это случилось буквально за несколько месяцев до того, как к власти пришел Алексей Текслер.

Начав совершать рабочие поездки по Челябинску, глава региона недоумевал, как можно было принять на баланс от ЧМК мост, находящийся в аварийном состоянии, и не подготовить проектно-сметную документацию по его реконструкции.

- Так не должно быть, - подчеркнул губернатор. - Системная работа всех органов власти должна быть организована так, чтобы не допускать подобных ситуаций.

Изменения на объекте начались ровно в тот момент, когда на него обратил внимание Алексей Текслер. В прошлом году были выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева, речь идет о 100 погонных метрах путепровода и о 100 метрах с каждой стороны подходов.

После получения положительного заключения Госэкспертизы был заключен муниципальный контракт. Его стоимость составила 230,5 миллиона рублей.

В мае Алексей Текслер вновь проинспектировал работы на знаковом путепроводе. Тогда было отмечено отставание по срокам строительства. Однако губернатор потребовал, чтобы путепровод был сдан к 15 июля.

И вот 14 июля глава региона отправился проверить готовность объекта.

- Эта транспортная артерия была привычной для людей. Полтора года, пока мост был закрыт из-за аварийного состояния, жители испытывали серьезные неудобства, - отметил Алексей Текслер.

Первыми, кто проехался по новому мосту, стали автомобилист и пассажиры автобусов. Трамвайное движение запустили немного позднее. Работа трамвая № 19 по маршруту «Чичерина – Коксохим» возобновилась с 17 июля. Из-за высоких температур воздуха на объекте было ограничено движение для большегрузного транспорта.

Губернатор сразу предупредил, что подрядчик понесет ответственность за срыв сроков по контракту.

- Мы добьемся выплаты штрафных санкций. У меня это на особом контроле, - подчеркнул Алексей Текслер.

Он также добавил, что жесткие санкции будут применять ко всем, кто будет нарушать сроки исполнения контрактов.

- Отговорки на нехватку времени и другие обстоятельства меня не устраивают. Любой сбой будет мною отмечен и никаких компромиссов не будет, - отметил Алексей Текслер. - Вопрос не в размере штрафа, а в неотвратимости наказания за невыполненные контрактные обязательства.

Развязка на Дарвина

Также глава региона строго следил за строительством развязки на Троицком тракте и улице Дарвина. Его строительство велось по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Алексей Текслер несколько раз посещал данный объект. В мае прошлого года он признал, что мост находится в аварийном состоянии.

- Сейчас здесь действительно страшно ехать, - говорил он. - Безопасность людей – пешеходов, водителей, пассажиров – всегда стоит на первом месте.

Тогда же он предложил челябинским властям найти замену руководителю управления дорожного хозяйства. Спустя несколько дней своей должности лишился Александр Шабалин.

С того момента губернатор еще несколько раз приезжал на место будущего моста. Последний его визит состоялся 14 июля, накануне открытия объекта.

- Вы знаете, какое количество жалоб и замечаний было от наших автомобилистов, которые постоянно ездили по Троицкому тракту. Старый путепровод был в ненадлежащем состоянии. В течение двух недель подрядчик обещал расширить въезд на путепровод. Он будет сделан после того, как прекратится движение по старому путепроводу, - пояснил Алексей Текслер. - На старом путепроводе будет переложен асфальт, и он тоже будет функционировать, так что дорожная ситуация в этом месте улучшится, и я этому рад.

Вообще губернатор считает, что после ввода двух развязок транспортная ситуация в областном центре значительно улучшится.

- Будем продолжать строительство и ремонт дорог в Челябинске и во всей области, - заверил Алексей Текслер.

Ситуация в области

В 2020 году объем дорожного фонда составил 19,3 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом он был увеличен на 2,3 миллиарда. Все конкурсные процедуры завершили до первого марта. Такое поручение было дано Алексеем Текслером. Благодаря этому дорожные работы начали заблаговременно.

Муниципалитетам выделили на ремонт дорог вдвое больше денежных средств. В центре внимания губернатора находятся все ключевые проекты дорожного строительства и реконструкции путепроводов.

- Конечно, то, что не было сделано за 20 лет, за один год сделать невозможно, но будем планомерно эти вопросы решать, в том числе и с федеральным центром, - заверил Алексей Текслер.

Кстати, в прошлом году благодаря инициативе губернатора в области на треть снизили налоговую нагрузку на водителей, в собственности которых находятся недорогие автомобили.

- Область увеличила размер финансирования дорожного строительства. Но сразу исправить ситуацию на дорогах не получится. А пока мы не привели дороги в надлежащий вид, предлагаю уменьшить транспортный налог для недорогих машин на 30%, - предложил губернатор.

Также был уменьшен транспортный налог на мотоциклы и мотороллеры, а также машины с двигателями до 150 лошадиных сил. Сейчас в регионе самый низкий транспортный налог в УрФО.