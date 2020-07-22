Реальная смертность от COVID-19 в Петербурге может быть существенно выше

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22 июля 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: соцсети

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский сделал запросы в управление Роспотребнадзора и на основании полученных данных пришел к выводу, что показатели смертности от коронавируса в северной столице могут быть существенно занижены.

«На протяжении почти трех недель я добывал от питерского управления Роспотребнадзора данные о числе выданных разрешений на погребение умерших от ковида. Потому что только это и есть точная информация о числе скончавшихся - именно управление РПН ставит печальную точку в статистической цепочке, разрешая погребение умерших от особо опасной инфекции в «особом порядке» (в закрытых гробах, с принудительной кремацией, без публичного прощания)», - подчеркнул депутат.

По его словам, за апрель и май 2020 года управлением РПН выдано 2533 ответа на обращения от медицинских учреждений, «связанные с необходимостью разъяснения порядка и способа погребения умерших при установленном диагнозе COVID-19, а также лиц, умерших с внебольничными пневмониями и подозрением на COVID-19». С 1 по 25 июня 2020 года - 2404. Итого - 4937.

«Переведем с медицинского на русский: когда человек умирает от коронавируса, больница направляет в управление РПН пакет документов для разрешения на его погребение. Без разрешения похоронить во время эпидемии невозможно», - поясняет Вишневский.

Депутат обращает внимание на то, что согласно официальной статистике, представленной на сайте Петербурга, на 20 июля число умерших от коронавируса - 1807 человек. По состоянию на 25 июня умерших от коронавируса значилось - 961. Между тем, статистика Роспотребнадзора на тот же период гласит - 4937 летальных исхода. В пять с небольшим раз больше.

«Как это объяснить? Не думаю, что в Комитете по здравоохранению сознательно занижали число умерших, чтобы успокоить начальство. Скорее, они либо получали неверные данные, либо получали их с большим опозданием. Но факт остается фактом», - заключает Вишневский.