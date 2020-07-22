Латвийский политолог: Люди должны отстаивать свои права

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22 июля 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский политолог Филипп Раевский, фото соцсети

Балтийское бюро «Аргументы Недели» уже не один раз поднимало тему, как «обувают» государственные структуры простых латвийцев. Разумеется, на деньги. К таким структурам относятся «Латвэнерго» и «Латвияс Газе». Как можно пользоваться услугами потребителю и не «сесть», простите в финансовую лужу? Специально для «Аргументы Недели» комментарии латвийского политолога Филиппа Раевского.

-Филипп, думаю, что для вас нет особого секрета, что много латвийцев жалуются на таких поставщиков, как «Латвэнерго», «Латвияс Газе». Я говорю о непонятных приписках к счетам. Сама пострадала: получила непомерный счет без объяснений…

-В итоге получили объяснения?

-Конкретного ничего нет. Просто при смене счетчиков «Латвэнерго» решило выставить, по непонятным мне причинам, сумму за предыдущие четыре года. Это при условии, что все оплачивалось и были сданы показания. И я не одна такая в Латвии.

-Это точно! Расскажу похожий случай: мой приятель купил дом… Естественно, он покупал дом и с электричеством! Когда решил вселятся, то обнаружил, что электричество отключено. Как так? Он позвонил в «Латвэнерго» и задал резонный вопрос: «А почему в моем доме нет света?» Ему сказали, что старый хозяин отказался от электричества. Дело в том, что экс-хозяин уже никаких прав не имеет на эту жилплощадь! Никаких! Дом же продавал с электричеством. Вы понимаете, что «Латвэнерго» даже не потрудилось посмотреть, а кто же хозяин дома? Я понимаю, что могли не посмотреть, но исправьте ошибку! Нет! «Латвэнерго» требует за подключение около 50 000 евро! Как вам? И это не один такой случай!

-Но это простое издевательство. Почему такие организации, как, выходит, что «воровская» компания «Латвэнерго», чувствует себя безнаказанно?

-Поверьте, они очень часто платят за свои нарушения, но им, видимо, выгодно так взымать с людей деньги. Они больше получат, чем заплатят, например, штраф.

-Я думаю, что они чувствуют свою безнаказанность, потому что за их плечами стоит государство. Вот и можно иметь латвийцев.

-Глупость некоторых чиновников поражает! То, что в этих фирмах происходит беспредел – факт. Этот вопрос надо поднимать. На государственном уровне! Только! Люди иногда не хотят бороться. Мол, легче заплатить. Но где гарантия, что они вам через несколько месяцев не пришлют еще приличную сумму? Латвийцам следует быть более активными и отстаивать свои права! Писать, жаловаться, требовать разобраться, подавать в суд. Следует освещать в прессе. Нужно бороться. И тогда чиновники не смогут закрыть глаза за такой беспредел. Это станет проблемой государства, которую нужно решить. Другого выхода нет.

-Вот я и подала в суд. На днях суд должен определить число с заседанием. Я с нетерпением жду, когда смогу осветить, на своем примере, то, как проходит суд по делу «Латвэнерго» и шеф-редактора «АН».

-Отлично. Все правильно. А иначе ничего добиться невозможно.