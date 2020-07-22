Депутат МГД Щитов: Нужны четкие правила передвижения электросамокатов в городе

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22 июля 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов предложил приравнять электросамокаты к велосипедам для регулирования движения этого транспорта и наличия четких правил поведения в городе. Об этом он заявил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Это (электросамокаты) действительно не транспортные средства в их классическом понимании, а механические средства индивидуальной мобильности, великолепный транспорт для передвижения в пределах района, который можно взять с собой в метро или автобус. Поэтому требовать наличия водительского удостоверения от самокатчиков, на мой взгляд, неразумно - таким образом мы уничтожим этот весьма полезный в Москве вид транспорта. А вот приравнять самокаты к велосипедам - транспортным средствам, для управления которыми не требуется прав, но которые имеют свои четкие правила поведения в городе - можно и нужно. Правового вакуума в таком быстрорастущем секторе быть уже не должно», - сказал Кирилл Щитов.

Кирилл Щитов напомнил, что в Москве продолжаются дорожные происшествия с участием электросамокатов, а популярность этого вида транспорта растет с каждым годом, особенно заметно - на фоне пандемии.

«Специалисты рынка объясняют это несколькими факторами. Во-первых, вырос сегмент доставки еды, а курьеры зачастую используют как раз электросамокаты. Во-вторых, для некоторых москвичей, испытывающих страх заразиться в общественном транспорте, подобные устройства стали альтернативой для поездок в неотдаленные точки города», - отметил председатель комиссии.

Он также подчеркнул, что особенность электросамокатов в том, что они, как и гироскутеры, и моноколеса, и другие подобные колесные средства, с точки зрения действующих законов не являются транспортными средствами.

«Транспортная - но не юридическая - терминология называет такие вещи средствами индивидуальной мобильности. И с точки зрения ПДД место электросамокатов - на тротуарах, а их обладатели являются пешеходами. Между тем при хорошем качестве московских дорог и тротуаров, самокатчики могут разгоняться до вполне автомобильных скоростей - свыше 60 км/ч - и превращаются в угрозу для себя и соседей по тротуару», - сказал Кирилл Щитов.

По словам депутата, профильная комиссия Мосгордумы по безопасности еще в прошлом созыве подняла тему правого регулирования использования индивидуальных транспортных средств.

«По итогам парламентских слушаний с участием экспертов было подготовлено обращение в правительство Российской Федерации с целью внесения изменений в действующие ПДД. В осеннюю сессию мы вернемся к рассмотрению данного вопроса», - сообщил он.

Кирилл Щитов отметил, что западные страны, столкнувшиеся с этой проблемой, уже нашли ответ.

«Средства индивидуальной мобильности ввели в рамки закона, появились правила их эксплуатации, четкие определения опасной езды, штрафы за нарушения ПДД в том числе и для самокатчиков. Ничего подобного в России пока нет - продолжается анархия. Хотя прецедент интеграции новых транспортных средств в правовую систему у нас есть, и вполне удачный. Речь о скутерах и мопедах кубатурой 50 см3 и менее. Еще десять лет назад на них также не распространялись требования техрегламентов, для управления ими не нужно было водительских прав - в результате на них, как на велосипедах, по дорогам ездили подростки, нередко за рулем таких аппаратов попадались нетрезвые люди. После того, как для управления скутером стали необходимы права, ситуация стремительно пришла в норму. При этом механически повторять этот прецедент с электросамокатами - не нужно и даже вредно», - подчеркнул Кирилл Щитов.

Парламентарий также напомнил, что с 2017 года, по данным ГИБДД, произошло 140 дорожно-транспортных происшествий с участием «средств индивидуальной мобильности». Четыре человека погибли в этих авариях.