Ветераны железнодорожных предприятий получили помощь от волонтеров

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22 июля 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Волонтеры Приволжской магистрали продолжают оказывать помощь неработающим пенсионерам и ветеранам железнодорожного транспорта, находящимся в режиме самоизоляции. С апреля по июль активисты волонтерского движения навестили около 400 человек, каждому их которых была оказана необходимая помощь.

В настоящий момент в Саратове, Волгограде и Астрахани действуют три координационных центра. В них фиксируются поступающие заявки, уточняется объем работы, а также определяется наиболее удобное время для приезда добровольцев. Волонтёры могут купить и доставить на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, а также произвести оплату коммунальных платежей. При желании пенсионеры могут получить квалифицированную юридическую и психологическую помощь.

Добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты, а передача продуктов и лекарств осуществляется бесконтактным способом.

В ходе недавнего онлайн-форума корпоративных волонтёров семь сотрудников Приволжской магистрали были отмечены почётными грамотами генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова. Их наградили за значительный вклад в развитие волонтёрского движения ОАО «РЖД» и активное участие в реализации программ помощи ветеранам железнодорожного транспорта в период пандемии.