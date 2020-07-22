Эксперт разъяснил необходимость строительства Юго-Восточной хорды в Москве

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22 июля 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Юго-Восточную хорду (ЮВХ) надо строить, и делать это надо в кратчайшие сроки, без этого проект по строительству всех трех хорд становится бессмысленным. Об этом журналистам рассказал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Проект Юго-Восточной хорды является составной частью глобального проекта по созданию четырех связанных друг с другом хорд: это ЮВХ, Северо-Восточная и Северо-Западные хорды, а также Южная рокада. ЮВХ будет обеспечивать транзитное движение и распределение грузопотока в масштабах всего города. Без ЮВХ весь проект по строительству всех трех хорд оказывается бессмысленным», - сказал он.

Он пояснил, что возникнет кусок дороги на юге Москвы, который будет собирать трафик на уже перегруженный участок Третьего кольца. Из-за этого Третье кольцо в районе Волгоградского проспекта встанет окончательно, поскольку пропускной способности там уже сейчас не хватает.

Петр Шкуматов уточнил, что все автомобили, которые будут доезжать до Третьего транспортного кольца по остальным хордам, и которые должны пересечь этот участок, не смогут там проехать физически.

Координатор движения «Синие ведерки» уверен, что именно поэтому строительство ЮВХ является абсолютно необходимым, тем более, что уже построены другие хорды, а ЮВХ является необходимой дорогой, без которой остальные не смогут работать в полную силу.

Он также подчеркнул, что самая важная функция Юго-Восточной хорды - обеспечение жизнедеятельности города, обеспечение связанности разных районов города и снижение издержек на транспортные транзакции, транспортную работу в масштабах всего города.

Эксперт считает, что эта транзитная автомагистраль значительно облегчит жизнь Москвы, где есть ужасный недостаток транзитных магистралей, которые позволяют быстро проехать весь город или пересечь несколько районов.

По словам Петра Шкуматова, решить эту проблему можно с помощью хорд. При этом он подчеркнул, что если не будет ЮВХ, весь проект строительства хорд окажется бессмысленным, заработает частично и не принесет долгожданного облегчения.

«ЮВХ надо строить, и делать это надо в кратчайшие сроки, ее запуск должен быть увязан с запуском движения по остальным строящимся участкам хордовой магистрали», - резюмировал Петр Шкуматов.

Как сообщали ранее в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы, Юго-Восточная хорда объединит 22 района столицы, где проживает 2,5 млн человек. Ввод хорды позволит улучшить дорожную ситуацию в секторе между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе.

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