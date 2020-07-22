81-летие ВДНХ отметят в Москве 1-2 августа — Сергунина

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22 июля 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Главная выставка страны 1 и 2 августа отметит 81-летие. Праздничные мероприятия пройдут на всей территории ВДНХ. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заместителя Мэра Москвы Натальи Сергуниной.

«В первые выходные августа ВДНХ исполняется 81 год. Готовится яркая и действительно насыщенная программа. Посетителей ждут мастер-классы и экскурсии, спортивные соревнования и открытые тренировки, кинопоказы и перформансы - всего больше 80 праздничных событий», - сказала Наталья Сергунина.

Она добавила, что праздничные мероприятия пройдут на всей территории ВДНХ.

Как отмечается в материале, все мероприятия разделены на три темы: «Территория реального движения», «Территория реальных эмоций» и «Территория реальных знаний». Чтобы поучаствовать в некоторых мероприятиях, понадобится предварительная регистрация. С подробным расписанием можно будет ознакомиться на сайте ВДНХ. Информация появится там за несколько дней до начала праздника.

Отмечается также, что большую программу подготовили для любителей активного образа жизни и спортивных состязаний. В праздничные дни на ВДНХ будет работать несколько спортивных зон. Так, 1 августа с 11:00 до 19:00 на площади Промышленности пройдет чемпионат Москвы по самокатному спорту. Именитые спортсмены посоревнуются за звание сильнейшего в дисциплине «биг-эйр». Это соревнования, во время которых участники прыгают с большого трамплина и выполняют в полете различные трюки. А для поклонников футбола в этот же день с 10:00 до 11:00 на стадионе в парке «Останкино» проведут дружеский матч между сборной ВДНХ и сборной ветеранов СССР.

История главной выставки страны началась 1 августа 1939 года. Ее имя менялось несколько раз: ВСХВ, ВПВ, ВДНХ СССР, ВВЦ. В 1990-х годах уникальный ансамбль пришел в упадок. В 2014 году началась масштабная программа возрождения выставки. По решению москвичей ей вернули историческое название - ВДНХ, специалисты приступили к благоустройству территории, восстановлению архитектурных и ландшафтных шедевров комплекса. На площади свыше 325 га расположены 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Сейчас продолжается научная реставрация павильонов и других объектов. В планах дальнейшее развитие ВДНХ как крупнейшего культурного, образовательного и рекреационного общественного пространства. В прошлом году главной выставке страны исполнилось 80 лет. В юбилейный год ее посетили более 33 млн человек.

Кроме того, специально ко дню рождения ВДНХ детский юмористический киножурнал «Ералаш» подготовил большую программу. Это актерские мастер-классы ведущего режиссера журнала Марины Сулеймановой, выступление учеников театра-школы «Ералаш» и показ новых сюжетов. Гостей ждут 1 августа с 13:00 до 16:00 в летнем кинотеатре-лектории. Также в праздничные выходные в павильоне № 457 запланировано открытие VR-кинотеатра 360Max.