Керамика Латвии: неброская красота души

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22 июля 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсет автора

Глиняные изделия Латвии – особая история страны. Керамика в Латвии – древнейшее искусство, которое, кстати, восходит ко временам Неолита. В чем секрет латвийской керамики?

Я считаю, что в каждом районе Латвии есть удивительные и уникальные глиняные изделия. Но мне больше нравится керамика Латгалии. Вообще, для меня Латгалия – часть души, голубых озер и добрейших людей. И, конечно, керамики.

Как я уже говорила, глиняные изделия на территории Латгалии появились очень давно. А в 30-х годах прошлого столетия была создана школа декоративной керамики.

У латгальских глиняных изделий есть своя уникальная особенность и секрет: волнообразный край сосудов, фигурные украшения, широкие полоски, геометрический орнамент. Да и цветовая гамма соответствует этому краю: голубой, как озера, коричневый, как мать-земля, зеленый, как шумные деревья, желтый, как солнце. Но есть еще изделия из черной керамики… Ее называют дымленая. Когда печь накалилась до 870-900 градусов, мастер перекрывает доступ кислорода и через минут 30 изделия из красной глины просто чернеют.

Еще в советское время мастеров керамики было много, но сегодня молодежи этот промысел стал, увы, неинтересен. Да и сложно соревноваться латгальским мастерам с изделиями, например, из Китая. Не по качеству, а по количеству. Латгальская керамика – штучный товар.

Удивительно, но местные жители в Латгалии утверждают, что им силу и здоровья придают глиняные изделия: все дело в том, что многие продукты, которые признаны полезными для организма, следует хранить именно в глиняной посуде. Мед приобретает уникальные свойства, когда соприкасается с глиной, молочко может быть прохладным даже в жару, а сметана… густеет быстрее в керамическом сосуде.

Мне ясно только одно, латгальская керамика – действительно круто!

Прекрасная Латгалия - фото автора