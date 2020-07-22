Национальный совет СМИ Латвии начал процедуру ограничения «Россия РТР»

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Возможно, что в ближайшем будущем многие программы телеканала «Россия РТР» в Латвии невозможно будет увидеть. И причиной всему – программа «60 секунд».

Национальный совет электронных СМИ Латвии констатировал разжигание ненависти в программе «60 секунд» и начал процедуру ограничения передачи на территории Латвии.

Что послужило «толчком»?

Во время трансляции передачи 10 июля слова ее участников, а также ведущей Ольги Скабеевой можно расценивать, как разжигание ненависти. Во время дискуссии Украина была названа террористическим государством, а ее экс-президент – террористом. Во время трансляции программы ведущая предложила России войти в Украину, чтобы успокоить стороны конфликта.

Комментарии председателя НСЭСМИ Ивара Аболиньша: «У нас нет сомнений, что в этом случае речь шла о разжигании ненависти и нарушении закона. Стоит особо отметить, что разжигание ненависти занимались не только гости, но и сама ведущая передачи Ольга Скабеева. Это значит, что нарушение было сделано осознанно. Мы начали процедуру ограничения «Россия РТР». Если в рамках года мы констатируем еще одно нарушение, ретрансляция телеканала на территории Латвии будет ограничена. Это четкий сигнал «России РТР» и другим программам, которые могут захотеть нарушить закон».

Балтийское бюро «Аргументы Недели» попросили прокомментировать данную ситуацию латвийского политолога Яниса Григалиса: «А зачем этот канал смотреть? Он неинтересный. Его никто не смотрит в Латвии. И я не смотрю. Это касается программ. Позвольте, но сколько можно в таком неуважительном и агрессивном тоне «полоскать» Украину? Никакое государство так «полоскать» нельзя. Одна сплошная пропаганда, дезинформация. Тут речь не идет о закрытии всех российских телеканалов… Посмотрите, кабельное ТВ предлагает море российских каналов, программ, фильмов. Даже телеканал «Звезда» есть. На государственном латвийском ТВ идут юмористические российские сериалы. Никто ничего не закрывает. Но ярую пропаганду и «науськивание», увы, никто поощрять в Латвии не будет».