«Этот хаос должен закончиться»: коллекторам станет сложнее издеваться над должниками ​

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22 июля 2020, 10:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Коллекторские агентства в России и Украине всегда славились неординарными методами выбивания долгов.

Все началось ещё в далёких 90-х годах, когда к власти во многих регионах стали приходить криминальные авторитеты. Выбивались долги тогда очень просто – жестоким избиением или парочкой пуль. Вот только сейчас уже далеко не Ельцинская эпоха, однако некоторые коллекторы всё продолжают вспоминать «славное прошлое». Законы РФ всячески ограничивают произвол коллекторов, но не всегда действия преступников можно доказать. К тому же у директоров агентств, как правило, хорошая юридическая защита. Теперь же, вероятно, всё изменится к лучшему. И уже не придётся страдать от бывших бандитов. Не раз проходили слухи, что в коллекторские агентства идут работать те самые «лихие ребята из 90-х», уже знакомые с прессингом должников.

Недавно правительство РФ внесло в Госдуму особый законопроект, предусматривающий огромные штрафы для тех, кто угрожает должникам. Преступникам придётся платить до 500 000 рублей и отвечать перед законом. В проекте утверждается, что всяческое психологическое давление на должника и любые оскорбления будут сурово наказываться. Такая же ответственность распространится не только на коллекторов, но и на банковские организации. В банках тоже бывают неадекватные сотрудники, которые спокойно могут унизить или оскорбить другого человека. При этом они считают, что элитная работа может спасти их от ответственности. По словам многих политиков и экспертов, деятельность коллекторов в РФ почти всегда сопровождается конфликтами с должниками. В стране нередко бывали случаи вооружённого нападения коллекторов. Порою это приводило должников к ужасным травмам. Некоторые даже погибали.

Угрозы со стороны «выбивателей кредита» являлись обыденным делом. Почти все представители агентств разговаривали с должниками на повышенных тонах. Многие прибегали к нецензурным выражениям. «Когда-нибудь весь этот хаос должен закончиться», - заявляют пострадавшие от коллекторов, «Должна же быть на них хоть какая-нибудь управа». Вероятно, в ближайшем будущем надежды людей оправдаются, и коллекторы уже перестанут вести себя неподобающим образом. Стоит напомнить, что сейчас уже 2020-й год, а эра «малиновых пиджаков» и «золотых крестов» давно закончилась.