Метеорологи рассказали, какая осень ждет россиян в этом году
22 июля 2020, 09:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
Синоптики рассказали, что в этом году осень выдастся достаточно теплой и комфортной. Также в скором времени прекратятся дожди, надолго задержавшиеся в Центральном регионе.
Предполагается, что со следующей недели осадки сойдут на нет, и в столице установится теплая сухая погода. Комфортной она останется и осенью. В сентябре средняя температура воздуха превысит норму на один градус, в октябре – на два, а в ноябре – на пять градусов.
Специалисты добавили, что на протяжении всего сезона сохранится активность клещей, в также останется риск возникновения лесных пожаров.
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