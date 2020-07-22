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Метеорологи рассказали, какая осень ждет россиян в этом году

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Метеорологи рассказали, какая осень ждет россиян в этом году
Осень. Фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, что в этом году осень выдастся достаточно теплой и комфортной. Также в скором времени прекратятся дожди, надолго задержавшиеся в Центральном регионе.

Предполагается, что со следующей недели осадки сойдут на нет, и в столице установится теплая сухая погода. Комфортной она останется и осенью. В сентябре средняя температура воздуха превысит норму на один градус, в октябре – на два, а в ноябре – на пять градусов.

Специалисты добавили, что на протяжении всего сезона сохранится активность клещей, в также останется риск возникновения лесных пожаров.

АБ

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