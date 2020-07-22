Адвокат Пелагеи Филипп Рябченко: «Доход Телегина составлял около семи миллионов рублей в год»

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22 июля 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели», Александр Воздвиженский ]

Фото: Надежда Воздвиженская

11 августа состоится очередное судебное заседание по бракоразводному процессу хоккеиста Ивана Телегина и певицы Пелагеи. А пока в Никулинском районном суде прошла досудебная беседа по этому делу. После заседания адвокат Пелагеи Филипп Рябченко поделился с журналистами некоторыми подробностями нашумевшего разбирательства.



Напомним, предысторию звездного развода. Слухи о разрыве пары начали ходить еще в октябре 2019 года. Но окончательно все точки над Iпоставила Пелагея, когда в декабре того же года подтвердила, что действительно разводится с Иваном Телегиным. Когда в Инстаграме стали появляться совместные фото Ивана с другой женщиной – владелицей турфирмы Марией Гончар, певица поняла, что молчать больше невозможно. Ситуацию усугубляло то, что Гончар была хорошо знакома с обоими супругами и вхожа в их дом. Именно к этой женщине и ушел хоккеист.

Поначалу знаменитости объявили, что постараются тихо-мирно разойтись, сохраняя уважение друг к другу. Планировалось, что Иван Телегин будет выплачивать дочери Таисии алименты в размере одной четвертой части от своего дохода. А это около 800 000 рублей. Но потом, по словам Филиппа Рябченко, Иван Телегин подал иск о разделе имущества.



Теперь же развод знаменитостей обрастает все новыми и новыми громкими подробностями. И они собираются делить все имущество пополам.



Речь, в частности, идет о большом загородном доме стоимостью свыше 50 миллионов рублей, который оформлен в ипотеку на обоих супругов. Но кредит оформлен именно на Ивана Телегина.



Также будет делиться квартира стоимостью свыше 80 миллионов рублей, которая, по слухам, была куплена мамой Пелагеи через два месяца после свадьбы дочери и записана на саму певицу.



Кроме того, супруги должны разделить семейное бентли стоимостью около 16 миллионов рублей. Подробностями раздела с нами поделился адвокат Пелагеи Филипп Рябченко.





- Как вы прокомментируете тот факт, что все имущество супругов будет делиться пополам?



- Мы настаиваем на соблюдении закона. Как суд посчитает нужным и справедливым, так и будет, а мы же с этим согласимся.



- Как, на ваш взгляд, будет делиться дом супругов, взятый в ипотеку?



- Они оба являются его собственниками. Дом разделен между супругами, и особых споров по нему быть не должно.

- Иван действительно претендует на квартиру, купленную мамой Пелагеи?



- Телегин считает, что это семейные деньги, и он тоже имеет на них право. А почему он так полагает, мы этого так и не поняли. У нас есть доказательства того, что эти деньги были приобретены до брака. И за два месяца супруги не могли заработать такую сумму. Доход Телегина составлял около семь миллионов в год. И поэтому, что бы он ни делал, накопить такую сумму было бы невозможно.



- А что вы скажете о совместном бентли?



- Машина оформлена на Ивана, и она сейчас продается. В принципе автомобиль он может забрать. Но если его стоимость будет разделена, то Пелагее должна быть выплачена компенсация.



Напомним, следующее судебное заседание состоится 11 августа.