Сбербанк стал единственным владельцем «Яндекс.Деньги»

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22 июля 2020, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Интернет-покупка. Фото: pixabay.com

Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги». Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем интернет-компании.

Сбербанку уже принадлежали 75% «Яндекс.Денег». Доля в 25% находилась на балансе дочерней структуры банка «Цифровые активы».

Сообщается, что Сбербанк и «Яндекс» объявили о разделе совместных активов в конце июня. В рамках сделки интернет-компания должна была продать банку долю в «Яндекс.Деньги» в размере 25% плюс 1 рубль предварительно за 2,4 млрд рублей. По второй части соглашения Сбербанк продает интернет-компании долю в 45% в «Яндекс.Маркете».