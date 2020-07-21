Боксер Рой Джонс получил гражданство России для погашения долгов в США

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21 июля 2020, 22:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sports.ru

Фото: соцсети

Легендарный Рой Джонс обзавелся российским паспортом в сентябре 2015 года. Он обещал за год выучить русский язык, открыть в России сеть собственных школ и даже перевезти сюда свою семью.

О желании получить российский паспорт Джонс сообщил напрямую Владимиру Путину в августе 2015-го. Президент идею боксера поддержал, но рассчитывал при этом, что спортсмен значительную часть жизни посвятит России.

«Ваше имя очень хорошо известно среди любителей спорта и любителей бокса в России. И если вы значительную часть своей жизни планируете связать с деятельностью в России, то, конечно, мы будем рады и с удовольствием выполним вашу просьбу по поводу получения российского паспорта, российского гражданства. Думаю, что любители бокса в России будут этому только рады», - говорил Владимир Путин.

Рой, в свою очередь, заявлял о своей любви к нашей стране и Крыму:

«Крым напоминает мне Лос-Анджелес из-за холмов, а погода там как во Флориде. Крым напоминает мне больше именно Лос-Анджелес – горы, красивая вода, это как жить в Калифорнии. Я рекомендую объехать весь полуостров, потому что он очень красивый. Я ехал два часа из Симферополя в Ялту. Это было совершенно прекрасно, там были места, где коровы и овцы свободно паслись. Я подумал: «Вау, что они делают?» А самое интересное место, где собрались эти три парня из Англии, России и США: Черчилль, Сталин и еще кто-то там от Америки».

За время своего пребывания в России Рой Джонс действительно отметился массой важных дел. Он выучил: «Я – русский», побывал в пилотке на Красной площади на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и потренировал телеведущего Владимира Соловьева, о чем последний, в свою очередь, похвастался Виктории Боне.

Справедливости ради, стоит отметить, что Джонс все же открыл свою боксерскую школу, но только одну – в Химках. Также за все это время он провел один бой, но нокаутом его проиграл. Семья Джонса продолжает жить в США.

Известно, что перед обретением российского паспорта у Джонса были огромные долги. Об этом сообщил его бывший промоутер Владимир Хрюнов:

«Когда Рой решил принять российское гражданство, выяснилось, что у него большие налоговые проблемы. Я полетел в США, в его родной город Пенсакола, чтобы встретиться с его адвокатом.

Там я и подписал письмо от своего имени, что гарантирую выплатить 3 миллиона долларов за долги гражданина России Роя Джонса, а также беру на себя все его налоговые обязательства. И это обязательство не лично перед Роем, а именно перед его кредиторами. На сегодняшний день я уже оплатил миллион долларов».

Получается, что за пять последних лет из Рой Джонс из обещанного почти ничего не выполнил. При этом ему удалось избежать оплаты долгов в США.