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Приставам предложили использовать медиацию для соблюдения интересов детей

, 22:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Приставам предложили использовать медиацию для соблюдения интересов детей
Сентатор от Челябинской области Маргарита Павлова. Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов поддержал предложение сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой о необходимости использовать медиацию по исполнению судебных решений в отношении и интересах детей.

Речь идет об исполнительных производствах, когда судебные приставы вынуждены исполнять судебные решения об определении места жительства ребенка, об определении порядка общения с ребенком и некоторые другие. Такие вопросы редко решаются в добровольном порядке, очень часто приставы вынуждены применять принудительные меры, тем самым причиняя ребенку психотравму. Бывает, что дети сами отказываются проживать с тем или иным родителем. Таких исполнительных производств за первое полугодие этого года в Федеральную службу судебных приставов по Челябинской области поступило около 185.

Сенатор Маргарита Павлова предложила приставам развивать медиацию — это одна из технологий урегулирования споров.

«По сути, такие судебные решения трудноисполнимы. К тому же сами судебные приставы не обладают ни психологическим образованием, ни знанием основ конфликтологии. И все эти семейные драмы становятся достоянием общественности, подключаются СМИ, ток-шоу, и мы всем миром решаем этот вопрос», — сказала Маргарита Павлова в своем обращении к главному судебному приставу РФ Дмитрию Аристову.

Он поддержал ее предложение и подчеркнул, что служба будет приветствовать медиативные процедуры.

«Но, единственное, чего никогда не может быть: судебный пристав-исполнитель не должен выступать медиатором. У него государственная функция — исполнение судебного решения. Медиация – это будущее. И надо над этим работать», — сказал Дмитрий Аристов.

Отметим, что медиативная служба на Южном Урале развивается при поддержке правительства области. Специалисты службы работают и для решения внутрисемейных конфликтов. Маргарита Павлова выступила с инициативой об интеграции медиативных технологий в семейное законодательство.