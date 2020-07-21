Приставам предложили использовать медиацию для соблюдения интересов детей

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21 июля 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Сентатор от Челябинской области Маргарита Павлова. Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов поддержал предложение сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой о необходимости использовать медиацию по исполнению судебных решений в отношении и интересах детей.

Речь идет об исполнительных производствах, когда судебные приставы вынуждены исполнять судебные решения об определении места жительства ребенка, об определении порядка общения с ребенком и некоторые другие. Такие вопросы редко решаются в добровольном порядке, очень часто приставы вынуждены применять принудительные меры, тем самым причиняя ребенку психотравму. Бывает, что дети сами отказываются проживать с тем или иным родителем. Таких исполнительных производств за первое полугодие этого года в Федеральную службу судебных приставов по Челябинской области поступило около 185.

Сенатор Маргарита Павлова предложила приставам развивать медиацию — это одна из технологий урегулирования споров.

«По сути, такие судебные решения трудноисполнимы. К тому же сами судебные приставы не обладают ни психологическим образованием, ни знанием основ конфликтологии. И все эти семейные драмы становятся достоянием общественности, подключаются СМИ, ток-шоу, и мы всем миром решаем этот вопрос», — сказала Маргарита Павлова в своем обращении к главному судебному приставу РФ Дмитрию Аристову.

Он поддержал ее предложение и подчеркнул, что служба будет приветствовать медиативные процедуры.

«Но, единственное, чего никогда не может быть: судебный пристав-исполнитель не должен выступать медиатором. У него государственная функция — исполнение судебного решения. Медиация – это будущее. И надо над этим работать», — сказал Дмитрий Аристов.

Отметим, что медиативная служба на Южном Урале развивается при поддержке правительства области. Специалисты службы работают и для решения внутрисемейных конфликтов. Маргарита Павлова выступила с инициативой об интеграции медиативных технологий в семейное законодательство.