Байкальский лес «великому будущему России» не помеха – пускай рубят

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21 июля 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

фото: соцсети

15 июля Госдума приняла поправки в закон «Об охране озера Байкал». Теперь до 2024 года сплошная вырубка леса на территории официально разрешена.

И, конечно, все не просто так. Таким образом правительство пытается увеличить пропускную способности Байкало-Амурской и Транссибирской ж/д магистралей. В законе прописали: на земле лесного фонда теперь дозволена «сплошная рубка и перевод указанных земель в земли иных категорий».



На самом деле о вырубке леса на Байкале ради БАМ и Транссиба мы узнали еще летом 2019. Тогда поправки только опубликовали, но экологи забили тревогу: экосистема региона рухнет. Поэтому стали рассматриваться другие варианты для размещения ж/д инфраструктуры. Вот только, видимо, иных решений не нашлось.

Вместе с этим уже в конце июля того же 2019 Госдума пообещала: депутаты обязательно проследят за тем, чтобы вырубка леса не навредила экосистеме Байкала. Говорили, что уберут только полоску леса, а потом ее же высадят где-нибудь в регионе. Этого ведь закон об обязательном лесовосстановлении требует. Жаль только, что не все законы у нас соблюдаются, но это уже другая история. Развитие БАМа ведь уже давно считают важнейшим шагом на пути к «великому будущему России». Дескать, когда реконструируют, будет служить интересам страны, расширит торговые связи с Востоком.

Вот только почему-то никого не волнует то, что экологически опасные объекты построят рядом с озером, которое станет главным пострадавшим от всего этого «пути к великому будущему». Вырубка леса по берегу втекающей в Байкал реки просто-напросто приведет к обмелению, которое в последние годы и так наблюдается. Строительство тех же портов будет способствовать и загрязнению озера и прибрежной почвы, и выбросу загрязняющих веществ в атмосферу. Это в свою очередь повлечет загрязнение и соседних областей. Тут же отметим, что Байкал находится в сейсмически опасной зоне. Сплошная вырубка там приведет к опаснейшим процессам – эрозии, селям, оползням и дальше по списку.

И пусть все мы понимаем, что развитие БАМ – очень важно, но разве сохранение природного богатства страны – нет? Ведь не только груз ответственности тех компаний, которые реализуют проекты БАМа и Транссиба возрастет. Всем причастным к этому структурам нужно будет очень постараться для того, чтобы сам регион не превратился в «груз 200».

И, конечно, должен быть очень тщательный общественный контроль. Жителей нужно информировать о том, какие именно работы будут проводить в регионе, потому что как иначе они смогут отстоять свое право на экологическую безопасность? И пусть РЖД заверяет, что работают они в строгом соответствии с требованиями по охране окружающей среды, риски все равно есть. А будут профильные ведомства проводить постоянный мониторинг, чтобы контролировать действия подрядчиков или нет – неизвестно.

Зато есть вишенка на торте: оценку результативности решений мы поймем только после анализа их применения.

Что это значит? То, что возможные последствия мы, как обычно, предотвращать не собираемся. Сделаем. А если что-то плохое случится – тогда и будем решать. Как говорится, нет тела – нет дела. Что же – ничего нового.