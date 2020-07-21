У латвийского предприятия есть акции, принадлежащей «Газпрому» компании
21 июля 2020, 18:51[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Государственное акционерное общество Латвии Augstsprieguma tikls приобрело акции системы распределения и хранения природного газа Conexus Baltic Grid. Это предприятие принадлежало «Газпрому». Сегодня 68% акций этой компании контролирует Латвия.
Государственное акционерное общество Латвии заключил сделку с «Газпромом», приобретя 34, 10 акций. Теперь ему принадлежат 68, 48% акций компании.
«Газпром» выставил 34, 09911% акций Conexus на торги в декабре 2019 года. Стартовая цена была 79 миллионов евро.
По мнению Министерства экономики Латвии, данная сделка обеспечила полный контроль государства над газовой системой и усилила энергетическую безопасность Латвии.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.