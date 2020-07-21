У латвийского предприятия есть акции, принадлежащей «Газпрому» компании

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21 июля 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Государственное акционерное общество Латвии Augstsprieguma tikls приобрело акции системы распределения и хранения природного газа Conexus Baltic Grid. Это предприятие принадлежало «Газпрому». Сегодня 68% акций этой компании контролирует Латвия.

Государственное акционерное общество Латвии заключил сделку с «Газпромом», приобретя 34, 10 акций. Теперь ему принадлежат 68, 48% акций компании.

«Газпром» выставил 34, 09911% акций Conexus на торги в декабре 2019 года. Стартовая цена была 79 миллионов евро.

По мнению Министерства экономики Латвии, данная сделка обеспечила полный контроль государства над газовой системой и усилила энергетическую безопасность Латвии.