«Краснодар Водоканал» приступил к замене сетей на улице Стахановской
21 июля 2020, 18:49[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
ООО «Краснодар Водоканал» приступил к ремонтным работам на сетях водоотведения диаметром 500 мм на участке по улице Стахановской в границах ул. Дзержинского. В рамках проводимых работ будет выполнена замена участка сетей протяжённостью 40 метров с глубиной залегания 4 метра.
Мероприятия будут проводиться открытым способом в круглосуточном режиме без отключения абонентов от услуг водоотведения. На время проведения работ движение транспорта будет приостановлено по улице Стахановской от улицы Дзержинского до улицы Тургенева. Для оперативного проведения мероприятий будет задействована вся необходимая спецтехника. Работы планируется завершить до 2 августа.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.