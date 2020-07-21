«Краснодар Водоканал» приступил к замене сетей на улице Стахановской

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21 июля 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ООО «Краснодар Водоканал» приступил к ремонтным работам на сетях водоотведения диаметром 500 мм на участке по улице Стахановской в границах ул. Дзержинского. В рамках проводимых работ будет выполнена замена участка сетей протяжённостью 40 метров с глубиной залегания 4 метра.

Мероприятия будут проводиться открытым способом в круглосуточном режиме без отключения абонентов от услуг водоотведения. На время проведения работ движение транспорта будет приостановлено по улице Стахановской от улицы Дзержинского до улицы Тургенева. Для оперативного проведения мероприятий будет задействована вся необходимая спецтехника. Работы планируется завершить до 2 августа.