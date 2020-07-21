Сейм Латвии одобрил аннулирование ВНЖ за нарушения самоизоляции

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21 июля 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Сегодня, 21 июля, Сейм Латвии утвердил поправки, позволяющие аннулировать визу или временный вид на жительство за повторное нарушений условий самоизоляции.

Право аннулировать визу или временный вид на жительство получит Управление по делам гражданства и миграции. Лишение может произойти по нескольким причинам: Управление по делам гражданства и миграции само констатирует или получит информацию от других ведомств о том, что человек нарушает условия самоизоляции, карантина или ограничений на собрания.

Разумеется, у «провинившегося» есть право написать объяснительную. Каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Если же УДГМ решит не лишать нарушителя визы или ВНЖ, то штраф до 2000 евро обеспечен. Таковы правила.