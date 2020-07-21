Краснодарцам предлагают жаловаться на работу транспорта в интернете

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21 июля 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Краснодарцы могут пожаловаться на работу общественного транспорта в Интернете/ фото vk.com/transport_krd

В столице Кубани запущен интернет-ресурс для жалоб на работу муниципального транспорта. Ресурс позволяет любому пользователю разместить сообщение о том или ином «проколе» в работе общественного транспорта, свидетелем которого он оказался.

Чтобы сообщить о проблеме, пользователю нужно кратко описать ее суть и отправить модераторам госномер транспортного средства-нарушителя. Получив обращение, активисты обещают направить его в государственные структуры.

По словам активистов, ресурс принимает все жалобы горожан и гостей краевой столицы на работу маршруток, троллейбусов и трамваев. Подать жалобу на работу муниципального транспорта можно через аккаунты группы «Транспортная инициатива» в соцсетях. Для этого нужно написать в любую из групп организации «Транспортная инициатива» в Facebook, «ВКонтакте» или в «Одноклассниках

– Мы очень надеемся на то, что администрация города обратит внимание на нашу инициативу, и эту базу, в которую каждый сможет зайти и оставить свои замечания, мы будем создавать совместно с чиновниками. Мы рассчитываем на то, что мэр заинтересуется нашим предложением, это было бы полезно городу в целом, — рассказала руководитель общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук.



Первые жалобы краснодарцев на работу транспорта уже начали поступать, они внесены в единую базу.