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Элитный отель пригрозил москвичу уголовным делом за фото в трусах

, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Village

Элитный отель пригрозил москвичу уголовным делом за фото в трусах
фото: полотенце, pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошёл в отеле Radisson возле станции метро «Белорусская». Отмечается, что актер фильмов для взрослых Дмитрий Денисов решил в апреле провести там самоизоляцию, но через три месяца получил жалобы на его фото в Instagram.

«Я живу свободной жизнью, не стесняюсь своего тела и считаю недопустимым поведение отеля, который явно страдает дискриминацией и не гордится своими постоянными гостями», - высказал он.

По его словам, администрация оказала на него психологические влияние посредством угроз о заведении уголовного дела. Денисов считает, что они встали на «скользкую дорожку», поскольку посчитали «позорным снимок мужчины в плавках». Он добавил, что потом в отель не сможет заселиться темнокожий, представитель ЛГБТИ или полная женщина. Кроме того, москвич считает, что он после ситуации никаких комплексов не приобрел, а другой человек может «пострадать».

У молодого человека есть канал на PornHub, на котором были размещены видео из отеля. Сейчас они удалены.

Позже Radisson принес свои извинения молодому человеку, сославшись на ошибку сотрудника.

БА

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