Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко посетили инновационный бизнес-центр

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21 июля 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко побывали в уникальном инновационном центре «Аквариум», который является единым окном по оказанию господдержки предпринимателям края. Он создан в Краснодаре по поручению главы региона и работает в рамках нацпроекта.

Центр объединяет лекторий, коворкинг-центр, центр прототипирования, где создают макеты, прототипы, опытные образцы на этапах от компьютерного проектирования до изготовления продукции. В общем, здесь есть все необходимое для запуска инновационных проектов. Он также является дополнительной площадкой для реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.

На территории центра состоялось заседание Совета по развитию предпринимательства при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края. В его работе принял участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Законодательное Собрание края в Совете представляет вице-спикер, председатель профильного комитета Сергей Алтухов.

На заседании обсуждались вопросы нормализации деловой жизни, восстановления занятости, доходов граждан и рост экономики.

– Мы должны создать систему, при которой бизнес будет чувствовать себя уверенно в нынешних условиях, сможет не только сохранить потенциал, но и продолжит развиваться, – сказал Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, последствия пандемии ощутимы, снизился рост собственных доходов в казну края, просели показатели в оптовой и розничной торговле, общепите, курортной сфере. Но в то же время восстанавливаются сельское хозяйство, промышленность, объем строительных работ.

Председатель регионального парламента Юрий Бурлачко в свою очередь подчеркнул, что создание максимально комфортных законодательных условий для бизнеса стало приоритетом в деятельности Законодательного Собрания Краснодарского края. Депутаты постоянно отслеживают исполнение краевого закона о развитии малого и среднего предпринимательства и своевременно вносят в него необходимые изменения.

– На Кубани выстроена гибкая система господдержки бизнеса. Это не слова, а конкретные дела. Они были проверены в очень непростых условиях. И мы убедились, как четко работают краевые программы и фонды. По их финансовому наполнению Кубань является лидером в стране, – отметил спикер ЗСК.

По словам Юрия Бурлачко, на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях кризиса были направлены значительные ресурсы. Все это время исполнительными и законодательными органами власти прорабатывались механизмы оказания поддержки компаниям, меры экономической помощи, в том числе снижение налоговых ставок, стоимости аренды недвижимости и земли, налоговые отсрочки для ряда отраслей.