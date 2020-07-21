Минздрав Испании сообщил о резком росте числа заражений людей коронавирусом COVID-19

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21 июля 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Испания, Канарские острова, фото АН

В Испании резко увеличилось число людей, заразившихся коронавирусной инфекцией после того, как месяц назад в стране был снят режима повышенной готовности. В министерстве здравоохранения Испании сообщили данные: с 21 июня, когда был снят режим повышенной готовности, COVID-19 подтвердился у 18 564 пациентов, соответственно, число зараженных за месяц выросло на 400 процентов.

99 человек с коронавирусом умерли. 1154 госпитализированы, 93 из них в отделениях интенсивной терапии.

За две с лишним недели число заболевших увеличилось в три раза: если 3 июля было 8,76 случая на 100 тысяч населения, то 20 июля – 27,39.

Непростая ситуация с коронавирусом складывается в Каталонии и Арагоне. Каталонские власти просят жителей ряда регионов, включая Барселону, не выходить на улицу без крайней необходимости. Власти Арагона рекомендуют жителям Сарагосы не уезжать из города, а граждан других районов не въезжать в него.

В многих автономиях (за исключением Мадрида и Канарских островов) действует правило обязательного ношения масок не только в общественных местах, но и на улицах, даже если есть возможность соблюдать два метра дистанции.

На данный момент в Испании выявлено 201 локальная вспышка коронавируса, однако, как заверяет местный Минздрав, они находятся под контролем.