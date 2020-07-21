Депутат МГД Самышина: Около 4,3 млн москвичей протестировали на коронавирус за время эпидемии

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21 июля 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Тестирование москвичей на коронавирус позволит врачам увидеть более точную статистику по заболеванию. За время эпидемии обследованы уже около 4,3 млн жителей города. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила депутат Мосгордумы, главный врач городской поликлиники №3 Елена Самышина.

«За время эпидемии в городе уже проведено рекордное количество тестирований: обследованы около 4,3 млн москвичей. Сейчас количество заболевших резко снижается, у медицинских учреждений появились свободные мощности. Поэтому есть возможность перераспределить эти ресурсы на другие направления, самые актуальные сейчас. Замечу, что показатели исследования важны не только для каждого конкретного человека; они позволят врачам сделать более точные статистические выводы о картине и динамике показателей по числу заболевших, перенесших болезнь бессимптомно, обладателей антител и иммунитета», - заявила Елена Самышина.

Депутат напомнила о том, как можно сдать тест на коронавирус.

«Если вы прикреплены к одной из городских поликлиник, запись доступна на портале mos.ru: раздел «Услуги», подраздел «Здоровье» и услуга «Запись на прием к врачу». В списке специализаций следует найти «Мазок на COVID-19 (ПЦР)» (для взрослых и детей), а затем выбрать удобную дату и время. Как и к остальным врачам, записаться на это исследование можно на официальном портале emias.info, в мобильных приложениях «ЕМИАС.ИНФО», «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также через информационные киоски в поликлиниках города. Любым из способов также можно перенести сделанную запись», - уточнила она.

Елена Самышина напомнила, что если у жителя города есть московский полис ОМС, но он не прикреплен к городской поликлинике, то можно позвонить в пункт сдачи анализа в том округе, где человек проживает, и администратор запишет на процедуру.

«Чтобы перенести запись, нужно также позвонить в поликлинику. С собой для сдачи анализа необходимо иметь полис ОМС и паспорт, на входе в пункт приема анализов измерят температуру, выдадут бахилы, маску и перчатки. Для чистоты и точности результатов рекомендуется: за два часа до процедуры воздержаться от приема пищи, питья и курения. За полчаса минимум не следует жевать жвачку, рассасывать конфеты, полоскать горло, а также пользоваться спреем и каплями для носа», - пояснила парламентарий.

Елена Самышина отметила, что результаты исследований будут доступны в электронной медицинской карте на портале mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО» в течение трех дней.

«Согласно последним данным, опубликованным на портале mos.ru, за месяц число новых случаев заражения сократилось на 45,9%, по результатам понедельника выявлено 602 новых случая. Половина из новых заболевших - это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24% - от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, 6,8% - старше 80 лет, 8,5% - дети. Пациенты, а также все, кто с ними контактировал, находятся под наблюдением врачей», - заключила Елена Самышина.